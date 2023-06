Un réseau de chaleur à Verviers ? Le potentiel de la ville souligné par la visite du ministre wallon

Un représentant du groupe français Coriance, Grégory Radisson, était d’ailleurs présent pour expliquer tous les intérêts, environnementaux, sociétaux et financiers d’un tel réseau de chaleur et déjà identifier des sites qui pourraient accueillir l’unité de production de chaleur. Parmi les possibilités, figure notamment le projet de géothermie au Grand-Bazar, pour lequel la ville a déjà décroché un subside wallon de 2,8 millions d’euros. Alexandre Loffet se réjouissait de cette visite: "ce qui est assez parlant, c’est que le ministre et la société viennent à Verviers parce qu’ils ont identifié un potentiel. Donc, si effectivement, il y a un potentiel pour développer une manière de produire de l’énergie autrement, de créer de l’emploi via des unités de production et donc de s’engager dans la transition, la ville sera un partenaire pour ça. Ce sont des investissements dans lesquels on souhaite se lancer avec l’aide de la Région, parce que tout seul, c’est impossible !"

Il s’agit bien sûr du tout début des discussions, mais l’expert de chez Coriance indique déjà qu’il ne serait pas possible de réutiliser les infrastructures d’Intervapeur. "La structure n’est pas du tout compatible surtout en termes de dégagements de chaleur. Il y avait beaucoup trop de pertes alors qu’aujourd’hui on perd à peu près un degré au kilomètre", explique-t-il et de poursuivre, "Intervapeur avait un périmètre assez court, l’idée serait d’avoir un périmètre sur l’ensemble du cœur de ville pour avoir le maximum d’abonnés !".