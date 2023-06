Le directeur du CHR Verviers, Stéphane Lefebvre, démissionne

Pour faire face à cette situation "inattendue", le président du CHRV a "immédiatement convoqué un conseil d’administration qui se réunira lundi prochain, le 12 juin, pour lancer la procédure de désignation de son successeur dans les plus brefs délais. Je veillerai à ce que le processus de recrutement soit le plus rapide possible, tout en se donnant le temps de trouver celui ou celle qui sera le plus à même de reprendre les rênes de notre institution pour mener à bien les nombreux projets en cours. Le dépôt des candidatures se clôturera le 7 juillet. Les épreuves de sélection et de recrutement étant programmées dans la foulée."

Comme le précise encore Philippe Boury, "il est bien évident que Monsieur Lefebvre poursuivra sa mission jusqu’à son départ avec toute l’implication qu’on lui connaît, tout en sachant que l’on pourra, encore une fois, compter sur vous durant ces moments particuliers. J’ai été très heureux de collaborer avec Monsieur Lefebvre durant ces 6 dernières années. Je tiens à le remercier pour son investissement et son dévouement dans la gestion de notre hôpital. Je lui souhaite franc succès dans ses projets nouveaux."