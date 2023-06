"On gardera un 5e échevin" à Plombières si la majorité est reconduite (Marie Stassen est candidate)

"Je resigne à deux mains pour cela, nous annonce directement la bourgmestre Marie Stassen (OCP). Sincèrement, c’était indispensable. Joseph Austen peut se consacrer sur l’Environnement, une matière qui nécessite un échevin à part entière et sur laquelle, il est vrai, nous avions du retard. Il gère aussi le volet zéro déchet. Ceci dégage du temps à Romain pour développer une vision de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, ce qui en toute honnêteté n’était pas le cas par manque de temps. On regarde quelle trame utiliser pour développer à court, moyen et long termes chaque centre, chaque village. On se rend par exemple compte que nos derniers dossiers sur l’aménagement de nos trottoirs n’ont pas été menés de manière innovante." Romain Ganser, architecte, apporte une expertise. "Il nous amène cette réflexion et cette prise de hauteur. Le projet qu’il gère pour le cœur de village de Sippenaeken, par exemple, développe une autre vision et permet de devancer le futur, de réfléchir davantage et non de faire uniquement de la gestion. Avant, avec la masse de travail que nous avions, ce n’était pas possible. Il travaille aussi sur une charte qui passera à la CCATM. Autre exemple, il a développé une grille de critères pour analyser les dossiers des gîtes, pour avoir un avis fondé sur les choses. On a désormais une approche plus globale. Prenons le dossier du lotissement du Windt : il explique la vision, le pourquoi, etc. C’est un plus et dorénavant l’urbanisme m’intéresse (rires)…"

Le groupe OCP, mené par Marie Stassen, l’annonce: "C’est clair, on gardera un cinquième échevin si on est élu, c’est indispensable pour cette vision à long terme". Et Marie Stassen a déjà fait un choix quant à sa présence sur la liste OCP en 2024. "On ne m’a pas encore posé la question, mais oui je vais me représenter. L’équipe dans son ensemble, à part Joseph Austen, est partante pour continuer le travail."