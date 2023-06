Alice on the Roof, Hooverphonic, Guillermo Guiz,... : les temps forts de la saison 2023-2024 du centre culturel de Verviers

Douze rendez-vous théâtraux sont prévus: du classique revisité ( Le songe d’une nuit d’été, de Shakespeare), à "l’époustouflant et drôle" vaudeville porté par deux comédiens ( Le mystère du gant), à l’adaptation du roman de Myriam Leroy sur le harcèlement qu’elle a vécu ( Les yeux rouges). À noter également, le retour au centre-ville des Baladins du miroir avec La porteuse de souffle. "On a la chance de réaccueillir un chapiteau avec une production pluridisciplinaire qui mêle musique, danse théâtre et cette fois-ci, un peu de cirque !"

Autre temps fort de la saison, du côté musical, le concert acoustique "piano voix" de la Belge Alice on the Roof, au cœur de l’église St-Remacle. "C’est l’occasion de découvrir avant tout le monde ce qui paraîtra sur son 3e album", précise Didier Gutkin, en charge de la programmation musicale. Le groupe Hooverphonic (qui a représenté la Belgique à l’Eurovision 2020), s’appropriera quant à lui la scène du centre culturel deux jours d’affilée, accompagné d’un quatuor à cordes.

Le centre culturel réserve également deux petites nouveautés: un premier ciné-concert d’Hugues Maréchal sur les œuvres muettes de Chaplin et de Buster Keaton, et un cycle "bal au centre" au théâtre du Peigné, avec des moments de partage autour de styles musicaux méconnus. La musique classique sera également bien présente, avec les concerts du dimanche matin.

L’humour a également sa place dans cette programmation avec des artistes confirmés – PE, Guillermo Guiz (en rodage de son nouveau spectacle), la Verviétoise Sofia Siko (et son nouveau spectacle)– aussi bien que des artistes en devenir avec la tournée de stand up.

Des artistes régionaux seront par ailleurs mis en avant lors d’expositions: le Theutois Jean-Claude Vincent (et son hyperréalisme au porte-mine), la Verviétoise Françoise Martin (et ses peintures très colorées), ainsi que l’Eupenois Erwin Radermacher (et sa technique faite de bandes autocollantes peintes).

Mais le centre culturel, c’est aussi une offre riche qui s’adresse au jeune public, une kyrielle de stages et d’ateliers, des séances cinéma, des ciné-débats, des explorations du monde, des rendez-vous de danse (avec notamment Dress Code, une performance de hip-hop)… et une série de conférences. Outre le cycle en partenariat avec l’ULiège, on retrouve un focus d’Anne Morelli sur les Italiennes qui ont ouvert des voies et la conférence gesticulée de la Verviétoise Audrey Depresseux, sur les violences conjugales.