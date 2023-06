La zone de police Vesdre veut des radars fixes sur les routes et un nouvel hôtel de police ailleurs à Verviers

La vitesse est un des éléments pouvant justifier un contrôle, mais pour s’assurer du respect des limitations rien de tel qu’un radar répressif. Or, la zone de police Vesdre est en retard en la matière puisqu’aucun radar fixe ne se trouve sur les communes de Verviers, Dison ou Pepinster. "La proportion de conducteurs pris en défaut par le radar est de deux sur cent. Le radar est assez vite repéré par les citoyens, on atteint donc notre objectif puisque ce que nous souhaitons c’est que la vitesse soit respectée." Et Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction de Verviers et président du collège de police, d’enchérir. "Nous souhaiterions la pose de radars fixes sur différents axes, via des financements de la Région wallonne. On voudrait passer à la vitesse supérieure pour l’installation de radars sur les voiries communales et les routes régionales. Nous n’en avons pas et nous étudions donc cette possibilité. On regarde les endroits prioritaires mais on ne sait pas combien nous pourrons en recevoir. On a un certain retard, et c’est reconnu par la Région." Il ne s’agira cependant pas, car les axes ne s’y prêtent pas, de radars tronçons.

Un nouvel hôtel de police ?

Autre dossier sur lequel la zone de police souhaite avancer, celui de la construction d’un nouvel hôtel de police. Le bâtiment de la chaussée de Heusy (Verviers) souffre du poids des ans. "Nos infrastructures ont été touchées lors des inondations. En décembre 2022, nous avons regroupé les anciennes maisons de police de Mangombroux et d’Ensival pour créer le commissariat de Verviers 3. Dans un avenir proche, nous souhaiterions aussi regrouper celles de Hodimont et du centre. Et j’espère un endroit pour un hôtel de police moderne sur la zone…", confie Alain Barbier. Alexandre Loffet confirme des discussions au sein du collège de zone, mais pas encore au conseil. "Il y a une volonté de changer mais il faut trouver un emplacement qui correspond aux besoins de la police. Ici, le bâtiment est bien employé mais de moins en moins pratique au niveau du fonctionnement. Et il est énergivore. Oui, il faudra sans doute envisager un nouvel hôtel de police. Mais il faut trouver le terrain, nous faisons de la prospection pour le site mais rien n’est encore concret."

L’actuel hôtel de police appartient pour un tiers à la zone et pour deux tiers à la Régie des Bâtiments. Sa position est attractive mais les besoins de la police ne sont plus rencontrés. "Pour les cellules, par exemple, on sait qu’il va y avoir une obligation légale de les avoir en ordre. Ici, on en a trois, souvent pleines et plutôt obsolètes, peu modernes. On a déjà défini nos futurs besoins", assure le chef de corps.