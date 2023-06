La police Vesdre déplore une explosion des violences intrafamiliales et un recul des cambriolages… sauf pour les PME

1.Record de violences intrafamiliales

Deux ans de confinement (total ou partiel), un climat tendu en raison des difficultés rencontrées par les ménages, l’impact psychologique de la guerre en Ukraine… Autant d’éléments qui favorisent une hausse de la violence au sein des familles. "Nous avons relevé 542 faits de violences intrafamiliales, c’est un record (presque deux faits par jour). Cela fait partie des priorités du plan zonal. Il y a plus de faits, et aussi peut-être plus de victimes qui s’adressent à la police pour signaler ces faits (une bonne chose). Une bonne nouvelle malgré tout, c’est une diminution de 36,6% des atteintes à l’intégrité sexuelle à l’encontre de mineurs d’âge. Quelque part, le message semble passer que ce genre d’atteintes est suivi avec beaucoup d’attention par la police et par le parquet", relève le chef de corps.

Les victimes seront encore mieux "encadrées" à l’avenir, avec une possibilité de prendre un rendez-vous en ligne (le site internet de la zone Vesdre a été modernisé ce 2 juin 2023), avec des périodes d’accueil du citoyen élargies (jusqu’à 20 h 30) ou encore avec un projet de borne multilingue. Cette borne, un projet mené en partenariat avec la Ville de Verviers, permettra "de mettre les victimes de violences intrafamiliales sur un circuit spécifique". Enfin, les locaux devraient permettre d’éviter des croisements entre plaignants et suspects.

"Il ne se passe pas un jour sans qu’on ne nous signale un fait, et, en moyenne, les victimes subissent entre 7 et 11 faits de violence avant de venir en parler. A-t-on une masse de faits en plus ou plus de déclarations ? Difficile à dire… Mais on a quasiment 542 victimes, ce ne sont pas des répétitions d’une même plainte. On a développé un service d’assistance aux victimes, pour travailler sur l’estime de soi, sur la confiance en soi, etc. Ces faits touchent toute la population. Même un couple qui se dispute, on ira sur place alors que ce n’était pas le cas auparavant. Et il y a systématiquement une audition du parquet, avec un avocat", insiste le patron des policiers de la zone Vesdre.

2.Moins de cambriolages, sauf pour les PME

Les vols sont en recul sur la zone Vesdre, avec une chute de 12,5% des faits dont 15,9% pour les cambriolages dans les habitations. "Mais nous constatons une hausse des cambriolages dans les PME (NDLR : petites et moyennes entreprises). On souhaite donc informer les patrons: il faut être attentif au matériel de valeur, aux engins de chantier", prévient Alain Barbier, qui mentionne également une baisse des vols de et dans les véhicules. À noter que les auteurs interpellés sont "généralement des gens du coin, de la région". Et qu’aucune des trois communes n’est épargnée. "C’est proportionnellement présent de la même manière. On a connu de nombreux cambriolages dans les abris de jardin, on a pu arrêter la bande. À chaque domiciliation sur notre zone, on rappelle les mesures de précaution. Un bon conseil, mettez directement une alarme, n’attendez pas le cambriolage." Précision: il n’y a pas eu de home-jacking en 2022, "mais bien un vol de ce type (avec une reproduction des clés d’une voiture) début 2023".

3.Une escroquerie par jour sur internet

Avec 370 escroqueries portées à la connaissance de la police (attention au chiffre "gris", soit les faits non déclarés), le phénomène ne cesse de croître. "Le Covid a réellement poussé les criminels à utiliser internet. Toujours faire attention lorsqu’on utilise son Digipass, ne jamais fournir ses coordonnées bancaires ! On a de plus en plus des arnaques de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 €… Et cela touche toute la population, toutes les tranches d’âge."

Lors de cette rencontre avec la presse, le chef de corps a évoqué la nouvelle version du "Moniteur de la Sécurité", tout en reconnaissant que les données récoltées étaient en partie biaisées. En effet, seules 281 personnes (sur 1 300 questionnaires) forment cet échantillon où (entre autres) les diplômés sont surreprésentés. Les dépôts sauvages et la vitesse non adaptée sont deux éléments pointés du doigt par l’échantillon qui, pour 89,08%, se sent en sécurité. "Dans les cinq tâches que la police devrait faire, trois font déjà partie de nos priorités: les cambriolages, le trafic de drogue et les violences au sein de la famille", note un Alain Barbier qui se dit "interpellé" par les résultats. L’échantillon a aussi mentionné le vol avec menace et les intimidations à caractère sexuel.