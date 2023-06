Finis les détours: le pont de Renoupré, entre Verviers et Andrimont, rouvert à la circulation depuis ce lundi 5 juin

C’est une nouvelle qui va ravir les habitants du quartier de Renoupré et d’Andrimont. Le pont qui relie Verviers à Dison est enfin opérationnel. Ceux-ci n’auront plus besoin de faire chaque jour d’importants détours. Ce lundi après-midi, la Ville de Verviers et la Commune de Dison, toutes deux responsables de cet ouvrage, ont acté la réception du pont, après plusieurs mois de travaux suite aux inondations de 2021. L’axe a, dans la foulée, pu être rouvert à la circulation, y compris aux bus.