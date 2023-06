FiestaCity, à Verviers: les commerçants de la place Verte mécontents du déménagement

Ce déménagement fait donc grincer des dents, surtout du côté des commerçants de la place Verte qui voient une bouffée d’oxygène, bienvenue après les différentes crises, s’envoler. "Pour organiser FiestaCity, nous devons nous y prendre plusieurs mois à l’avance pour définir notamment les différents flux de personnes et de voiture pour les forces de l’ordre et la sécurité, explique Bernard Piron, le président de l’ASBL Verviers Music Festivals. Mais aussi pour définir la sonorisation et obtenir les différents devis pour le festival. Actuellement, il y a trop d’incertitudes avec les travaux de la place du Martyr mais surtout de la place Verte qui ont du retard. Nous nous devions donc de définir le site avec certitude. On aurait pu partir au stade de Bielmont ou encore dans une prairie à Heusy mais nous avons voulu rester dans Verviers, au plus proche du centre. Ce n’est pas la panacée mais notre objectif est de faire vivre le centre-ville. Nous communiquerons pour inviter les gens à se déplacer dans le centre durant le festival. Et, en 2024, la volonté est de revenir sur les places."