Fermeture de l’autoroute E42 à Verviers direction de Battice

Tout ceci va engendrer des modifications des conditions de circulation à cet endroit. Concrètement, les usagers de l’autoroute seront déviés via la rue des Étangs et la rue d’Ensival via le rond-point Amiral Brasseur-Kermadec pour rejoindre l’entrée d’autoroute à Ensival.

Il faudra donc prendre son mal en patience à cet endroit où s’annoncent déjà d’importants bouchons tout au long de ce week-end…