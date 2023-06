Six mois de plus pour les travaux place du Martyr à Verviers!

Cela s’explique par deux éléments principaux. Le premier concerne la circulation avec le devenir du rond-point situé devant l’ancien Printemps. Car à l’époque, lorsque les plans ont été réalisés en 2017, il y avait toujours l’idée de faire le centre commercial. Désormais, ce n’est plus le cas et il faut donc complètement réaménager les plans à cet endroit. De plus, suite aux inondations, on a pu voir certains problèmes de mobilité, notamment avec la trémie. Il est donc plus malin de garder la rue du Marteau, ce qui n’était pas prévu au départ."

Ensuite, le deuxième élément "consiste à changer le revêtement de la place du Martyr par rapport à celui initialement choisi.

Nous avons reçu certaines critiques et demandes, notamment pour les personnes à mobilité réduite, car la place était prévue uniquement en pavés. Désormais, ce seront soit des pavés sciés, soit de la pierre bleue, comme sur la place Verte."

L’échevin des Travaux insiste: "ce n’est pas du retard ais bien un délai allongé. Quant aux commerçants, nous avons déplacé le début des travaux côté terrasses à fin septembre pour leur permettre de travailler tout cet été. Le but est d’essayer d’embêter le moins de monde possible. D’ailleurs, la voirie restera toujours ouverte, contrairement à ce que nous avons vécu place Verte. Et ici, ce délai rallongé est donc prévu durant l’hiver. Cela n’impactera pas plus les commerçants et leurs terrasses."