Nouveau plan de parking à Verviers: ce qui est critiqué

Ce dernier a répliqué au bourgmestre, qui parlait de "Verviers bashing", qu’Écolo s’était montré constructif en proposant la mise en place de deux heures de gratuité (amendement qui a été refusé par le Collège). "S’il y avait un dossier sur lequel le processus permanent de consultation citoyenne aurait dû se faire, c’est ce dossier-ci." Une seule bonne nouvelle est à signaler du côté des Verts. "Le personnel communal ne devra plus payer le parking", indique-t-il, en pointant aussi la remarque du directeur financier concernant la non-prise en compte des amortissements et donc du remplacement du matériel. "Au mois de janvier, vous êtes venus à ce conseil en nous disant que le matériel allait avoir plus de 10 ans et qu’il allait tomber en panne."

Si le PTB s’est réjoui de la fin de la privatisation du parking, il s’est étonné aussi de cette version temporaire. "Les petites menaces disant “attention à l’image de la ville” me font doucement rigoler, a lancé Laszlo Schonbrodt. Je sais que c’est honteux ce que vous présentez ici. C’est honteux d’avoir une majorité qui ne sait pas se mettre d’accord sur un truc qu’elle sait qu’elle devra présenter. Vous venez présenter votre incompétence, finalement, à quelques mois d’une échéance électorale."

Claude Orban (Les Engagés) a, de son côté, fait part de son souhait d’élargir davantage la gratuité du parking. Enfin, Freddy Breuwer (MR) n’a pas mâché ses mots. "Cette mandature sera marquée par un bide politique extraordinaire qui est celui-ci, a-t-il déclaré. Sur le fond, je ne comprends pas qu’en quatre mois, depuis le 30 janvier, vous ne veniez pas en rangs serrés avec un plan. Je me demande ce que sont devenus cette scan-car, cette extension du périmètre…" Celui-ci a rappelé qu’il était pour une gratuité totale du parking avec généralisation du disque de stationnement.

"Si je comprends bien, la fin de ce plan, c’est 2024. Vous allez vous comporter comme des assassins, a lâché Jean-Sébastien Mahu, conseiller Écolo. Cela va être le sujet de campagne. Les commerçants vont encore se retrouver au milieu du jeu de quilles. Vous nous demandez de ne pas politiser un dossier mais vous le remettez au milieu de l’agenda politique."

Alexandre Loffet a répondu que le 31 décembre 2024 était la date théorique de fin de tous les réglements-taxes. "Cela ne veut pas dire qu’on va d’office aller jusque-là." Et sur la proposition des 2 heures ? "Si cela avait été faisable, vous vous doutiez bien qu’on l’aurait fait", a-t-il conclu.

Laszlo Schonbrodt (PTB) et Hajib El Hajjaji (Écolo) se sont dits déçus. ©Philippe Labeye

Une heure gratuite et plus de postpaid

Le 21 août 2023 prochain, la Ville de Verviers reprendra la main sur la gestion du stationnement au centre-ville. Après avoir décidé de mettre au frigo le plan de stationnement présenté en début d’année par l’échevin de la mobilité Amaury Deltour (MR), la majorité a présenté, lors du conseil communal de ce mardi 30 mai, un plan provisoire de stationnement.

"Le service public communal est en mesure de reprendre la gestion du stationnement après 10 ans sans l’avoir fait. On peut nous critiquer mais ce n’est pas évident, quand on n’a plus vraiment géré une mission, de la reprendre, a expliqué le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet (PS). D’autres actes viendront par après, mais ce système transitoire a le mérite de nous permettre de reprendre le système."

Ce plan concrétise notamment la gratuité de la première heure de parking. "Nous avons également une base pour engager le personnel nécessaire pour assurer le contrôle et la gestion du stationnement", a-t-il précisé, en insistant sur l’importance de donner une image positive de la ville "pour donner aux gens l’envie d’y venir". "C’est l’attractivité de la ville qui est en jeu", a-t-il martelé.

Les horaires actuels de stationnement payant (limité à 4 heures maximum) sont maintenus, tant en semaine que le week-end. Un autre changement a été apporté du côté des parkings postpaid (c’est-à-dire les parkings longue durée à barrière), qui se trouvent rue du Gymnase et rue Thier Mère Dieu. Ceux-ci fonctionneront comme des emplacements de stationnement classiques, en prépayant via les horodateurs, sauf qu’il sera possible d’y rester plus de 4 heures. Le montant maximum à payer pour 8 heures de parking s’élèvera à 8 €. "L’objectif est de pouvoir permettre aux visiteurs de rester pour une journée", a conclu l’échevin Amaury Deltour.