Une centaine de gymnastes a contribué au gala de la Royale Vaillante à Verviers

Une centaine de gymnastes se sont ainsi succédé tout au long d’un spectacle varié, alternant danses et prestations sportives en tous genres. Gymnastique rythmique, poutre, prestation au sol, airtrack, trampoline… Des plus de petits, dès 18 mois, aux plus grands, chacun s’est surpassé. Pour le plus grand bonheur du public, qui s’est déjà donné rendez-vous en 2024, pour la prochaine édition.