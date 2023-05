Ils veulent sauver la "tour" de Maison-Bois, à cheval entre Theux et Verviers

"Le but de la pétition, au départ, était d’inviter tout le monde à se mettre autour de la table car, pour nous, ce rond-point, on peut le faire autrement", explique Marc Bodeux, qui tient les lieux depuis septembre 2020. Ce souhait n’a jusqu’ici pas pu être exaucé. Le SPW, gestionnaire de cette voirie régionale, prévoit toujours de créer ce giratoire dans l’axe de la route. Une option qui nécessite la disparition de la fameuse tour blanche et d’une partie du restaurant.

Pour le cuisinier, qui n’a pas été épargné depuis son ouverture avec le Covid et les travaux, et le propriétaire des lieux, Ronald de Kerchove, il est possible de construire un ouvrage de manière décentrée, vers la rue Georges Albert. "Il y a suffisamment de place", estiment-ils. Une esquisse a d’ailleurs été dessinée. "Dans son projet, le SPW ne nous fournit jamais d’arguments étayés. Il parle de sentiment d’insécurité, de nombreux accidents… Mais on n’a aucuns chiffres", déplore Marc Bodeux.

L'esquisse imaginée par les citoyens. ©D.R.

Ce mardi 30 mai, les deux hommes organisaient un point presse auquel étaient également conviés des représentants politiques des communes de Theux et de Verviers (toutes deux concernées par le projet) et des associations locales, telles que les ASBL Heusy Grandeur Nature et Heusy Village. Aucun échevin n’a finalement fait le déplacement. "Nous sommes déçus." Mais pas question de baisser les bras. Marc Bodeux et Ronald de Kerchove comptent bien répondre à l’enquête publique. Et ils invitent tous les citoyens soucieux du patrimoine à faire de même. Ceux-ci ont jusqu’au 21 juin prochain pour se manifester par mail ou par courrier. "Il faut qu’un maximum de personnes réagissent." La pétition, qui dénombre actuellement plus de 300 signatures, est également toujours accessible.

Un octroi "emblématique" bien connu des Heusytois

Pour appuyer sa défense, Ronald de Kerchove a tenu à faire un point historique sur l’ancien octroi. Construit en 1826, celui-ci était accompagné d’un "jumeau", juste en face, qui fut détruit dans les années 60.

Ces deux tours, dénommées "mottes de beurre", servaient de conciergerie et étaient un passage obligé pour atteindre la ferme de Maison-Bois, au bout de la drève, érigée en 1803 par Marie-Anne Simonis, veuve de Jean-François Biolley. La bergerie a compté jusqu’à 4 000 moutons. "L’importance de cette action (NDLR: survenue suite au blocus continentale décrété par Napoléon) était primordiale pour l’industrie lainière verviétoise", lance Ronald de Kerchove.

En parallèle, celui-ci a également entamé les démarches pour faire classer l’octroi. Avant, il l’espère, qu’il ne soit trop tard.