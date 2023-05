Une nouvelle coprésidence pour la locale Écolo de Verviers

Ce 22 mai, les membres de la locale Écolo de Verviers ont approuvé, à 90%, la composition de la coprésidence. On y retrouve Jean-Marie Beckers (qui a déjà occupé cette fonction), de Nezha Darraji (ancienne coprésidente d’ÉcoloJ et conseillère communale) et de Jean-Sébastien Mahu (ancien coprésident d’ÉcoloJ et conseiller communal). L’équipe promet "d’assurer la direction et l’animation de la locale pour une période de deux ans, période qui couvre plusieurs élections dont les locales d’octobre 2024" . L’équipe sortante était composée de Céline Demonceau, d’Alexandre Greimers et de Dany Smeets.