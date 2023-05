Lancement du Belgian Beer Festival à Verviers

Un nouvel emplacement sue l’ancien site Belgacom de Verviers pour 2023, "c’est plus convivial" qualifie l’organisateur Olivier Lopez. Ce sont 19 brasseries qui attendent les visiteurs pour présenter leur nectar, "c’est un record, d’habitude on est entre 13 et 16 brasseries". Il y aura aussi un bar principal avec près de 60 brasseries différentes, soit environ 300 bières à découvrir jusqu’au 28 mai à 00 h 30. Elles sont toutes de Belgique, "c’est le belgian beer festival".