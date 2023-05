Des spécialités à base de poulet chez BelChicken à Verviers

Côté décoration, d’importants travaux ont été réalisés. L’intérieur du restaurant allie aujourd’hui briques rouges et carreaux de ciment, le tout complété par du mobilier moderne et confortable, d’inspiration industrielle.

"On tient à proposer de la qualité et on a également pensé aux familles: il y a un coin “jeu” pour les enfants, nous explique-t-on sur place. Il manquait d’une offre comme celle-ci, complémentaire avec le reste, dans le centre de Verviers qui est en train de revivre. On mise également beaucoup sur l’emporté, qu’on lancera dans les prochaines semaines." L’enseigne est ouverte tous les jours, de 11 à 22 heures.

Déjà présente en Belgique (notamment à Liège), en France et en Allemagne, la chaîne BelChicken possède désormais 46 points de vente.