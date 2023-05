Fini de recharger sa voiture électrique gratuitement aux bornes de la Ville de Verviers

Dans un communiqué, la Ville de Verviers annonce qu’il en coûtera alors 0,6050 €/kWh et que le tarif de cette redevance sera adapté trimestriellement en fonction de la fluctuation du prix de l’électricité. Deux possibilités pour payer la fourniture d’électricité: via une application de prépaiement sur smartphone et l’utilisation d’un QR code ; ou via un badge de "plugsurfing" (à commander sur le site Internet www.plugsurfing.com).