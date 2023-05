Nouvelle opération "coup de poing" à Verviers: 77 infractions relevées

Ce lundi 22 mai, une équipe composée d’agents constatateurs, d’ouvriers du service de nettoiement de la Ville de Verviers, de policiers de la zone Vesdre et de gardiens de la paix a circulé dans les quartiers de Préjavais, Abattoir et Stembert, mais également place du Général Jacques, rue du Gazomètre et quai de la Vesdre. Le but de cette sortie, de cette "opération coup de poing", était de relever et de verbaliser les infractions sur le secteur, tout en ramassant les dépôts sauvages.