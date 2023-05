La route entre le Laboru et la Bouquette va être totalement fermée durant deux jours, avant un projet de rond-point toujours controversé

Prévue pour la fin du mois d’avril, la dernière phase des travaux sur la chaussée de la route d’Oneux, qui relie le Laboru et la Bouquette (au niveau du carrefour de Maison-Bois) avait dû être reportée en raison des conditions climatiques. Elle sera finalement réalisée ces mardi 23 et mercredi 24 avril 2023. Elle porte sur la pose de la dernière couche de tarmac et sur les marquages routiers.