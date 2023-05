Véritable institution attendue chaque année au sein du Conservatoire de Verviers, les Chapuis ont vécu une édition quelque peu particulière ce week-end au sein de l’Espace Duesberg. "Nos Chapuis sont quelque peu différents cette année tout simplement suite à nos 150 ans que nous célébrons, détaille Rachel Winthagen, la directrice adjointe du conservatoire verviétois. Ce sont des Chapuis spécial formations musicales. Il y a donc cette année trois contes musicaux qui ont été créés avec les classes de formation musicales et qui sont présentés en trois actes différents. Ce sont des blocs de 50 minutes chacun. Et il y a eu deux représentations, une le samedi et une seconde le dimanche."

Les élèves ont travaillé durant de nombreuses semaines pour présenter ce spectacle musical de qualité. "Il y a plus ou moins 350 élèves qui participent aux Chapuis et on travaille pour ceci tout au long de l’année. Chaque professeur va travailler différemment selon sa matière et la manière dont il avait envie de placer le travail des chants et des rythmiques. Mais aussi en fonction des élèves, des classes et des niveaux évidemment."

Au niveau public, il y avait essentiellement les parents et les familles qui étaient acquises à la cause des enfants.

Aussi, autre particularité cette année, il n’y avait pas de mise à l’honneur. "Cette année, on a décidé de ne mettre personne à l’honneur tout simplement parce que cela ne se prête pas au format spécial que nous mettons en place pour les 150 ans. Il y a peu de professeurs qui participent à l’élaboration de ce projet et ce sont des contes musicaux. Nous n’avions pas envie de prendre vingt minutes du temps de chaque séance pour faire la remise des prix. Mais c’est de façon exceptionnelle. Toutefois, les lauréats seront quand même récompensés lors de la semaine des lauréats qui se déroule dès ce lundi jusqu’au samedi 27 mai."