Après quatre longues années sans se voir à cause du Covid, Stembertois et Mottois ont pu enfin à nouveau se retrouver pour leur jumelage. Et de nombreuses activités étaient au programme pour accueillir comme il se doit les habitants de La Motte Chalancon. "On les a accueillis à Banneux avant de les emmener auprès de leurs logeurs pour une première nuit jeudi soir, détaille Émile Lepaon, le président stembertois du jumelage. Ensuite, il y a eu la partie protocolaire au sein de l’hôtel de ville suivie de la visite de la chocolaterie Darcis et la soirée du vendredi, qui était sous le thème du disco. Une soirée impeccable à la Tanière des Leûps avec une très belle ambiance jusqu’à la fermeture. Quant au samedi, nous avons réalisé un tir avec les Intimes Carabiniers stembertois avant une dernière soirée à la Tanière des Leûps."

Le bilan de ce jumelage est "plus que satisfaisant. Ce qui nous importe surtout, c’est la satisfaction de nos invités français. Et le retour que nous avons eu est formidable et très positif."

De plus, outre la jeunesse, il y a eu également de nouveaux participants Mottois. "Nous avons eu quatre nouveaux participants pour ce jumelage. Ils étaient un peu réservés au départ en ayant eu de fausses informations à propos de la Belgique. Mais ils ont fait le pas et finalement, ils sont très satisfaits tant de l’accueil que du cadre de la région, qui est très belle. "

Il n’y a donc que du positif qui ressort de ce jumelage célébré tout au long de ce week-end du côté de Stembert. "Nous sommes évidemment fiers de ce jumelage. Jusqu’à présent, il fonctionne bien, même s’il y a eu, en son temps, un petit flottement. Mais il y a aussi l’importance du soutien du monde politique pour réussir un jumelage. Et nous espérons qu’il va continuer à s’impliquer tant personnellement que financièrement, avec un coup de pouce via le subside dont nous avons toujours bien besoin."