Un resto gastronomique au petit château Peltzer à Verviers

Derrière Qualia, on retrouve Pauline Fettweis et Mathieu Steenhault. "On avait un restaurant à Liège, rue Cathédrale. On voulait quitter Liège en nous rapprochant de Verviers, d’où nous sommes originaires. Le parrain de Pauline, qui est antiquaire, a racheté le petit château Peltzer. Dans le contrat, il fallait un établissement Horeca et il a pensé à nous. On n’a quasi rien changé au lieu, qui est magnifique, on a juste remis un coup de propre." Qualia propose "une cuisine plutôt française et gastronomique. Comme nous ne sommes que deux, nous ne proposons qu’un seul menu, de quatre ou cinq services. On ne travaille qu’avec des produits frais, de saison, et qui sont les plus régionaux possible. Nous changeons la carte tous les mois pour suivre les saisons."