Cinquante ans plus tard, Eddy Merckx conserve un merveilleux souvenir du grand départ du Tour d’Italie depuis Verviers, en 1973, quand il prit le maillot rose. Dans l’interview accordée à L’Avenir dans le cadre du dossier que nous avons consacré à ce Giro lancé à Verviers, le campionnissimo a aussi indiqué qu’il était revenu tout récemment en bords de Vesdre. S’il devait à nouveau parcourir le prologue de 5,2 km qu’il avait remporté en duo avec Roger Swerts, le 18 mai 1973, le grand Eddy aurait quelques surprises. En 50 ans, un… secteur pavé est apparu en Brou-Harmonie, la rue du Marteau a été considérablement démolie pour faire un parking et une trémie. Ah oui, la rue Spintay, bien sûr, n’est plus l’artère commerciale bondée de monde et de magasins, elle a même été rasée en bonne partie. Le centre de Verviers est entré dans un nouveau… cycle… mais semble… en roue libre.

City Mall… hors délai

En Spintay, justement, on peut se demander si le (énième) nouveau projet de City Mall aura un jour… pignon sur rue. Le promoteur avait certes déposé une nouvelle demande de nouveau permis, laquelle s’est révélée incomplète. Il avait certes rentré in extremis des études complémentaires. Mais voilà-t-il pas qu’il s’est rendu compte qu’il convenait d’y apporter des précisions supplémentaires. Or, cette fois, il était… hors délai. Du coup, comme des coureurs cyclistes retirent leur dossard, il a retiré son permis. Pour mieux le remettre dans les prochains jours, assure-t-il. Question subsidiaire: y aura-t-il quelque chose de neuf en Spintay si le Giro y revient pour fêter le centenaire de son grand départ à Verviers ?

Un début de journée en pin-pon

Les habitants de Herve et de Battice ne s’attendaient peut-être pas à être "réveillés" dès 10 heures, en ce jeudi férié, par un concert de sirènes de camions de pompiers et d’ambulances. Certains se sont sans doute demandé quel drame pouvait bien nécessiter autant de véhicules des services de secours… Mais ouf, pas de catastrophe ni de blessés à déplorer ! Il s’agissait juste des pompiers de Herve et de Battice qui, après avoir dit adieu à leur caserne respective, paradaient dans les rues afin de rejoindre le nouveau poste du Plateau. Un déménagement, certes bruyant, mais très symbolique.