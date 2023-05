Le Lidl d’Ensival est en train de faire peau neuve et est fermé du samedi 20 mai 16 heures jusqu’au jeudi 25 mai. "Pendant ces quelques jours nous travaillerons d’arrache-pied afin de vous peaufiner un tout nouveau magasin beaucoup plus agréable et avec pas mal de références en plus. En attendant nos collègues de Verviers, Dison, Battice et les autres seront heureux de vous accueillir."

Fermeture de la boulangerie Le Grain de Blé à Ensival

Située juste en face du Lidl d’Ensival, en Mi-Ville, la boulangerie Le Grain de Blé a fermé définitivement ses portes depuis mardi dernier, après 20 années d’existence.

Forestia: le Forest’bar élargit ses horaires

Depuis peu, le Forest’bar du parc theutois Forestia a changé ses horaires. "Nous ouvrons désormais aux abonnés et aux visiteurs du parc tous les jours à midi. Et à tout le monde dès 18 heures, uniquement sur réservation." Avec des menus qui varient en journée et en soirée.