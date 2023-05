L’effervescence est de mise dans le village de Stembert. Et pour cause, on y célèbre les 50 ans de jumelage entre le village verviétois et son homologue français situé en Drôme provençale.

Mais il faut savoir que ce jumelage existe depuis un peu plus de 50 ans. Car il a été créé au mois de mai 1971, ce qui veut dire que nous sommes à 52 ans d’amitié et de fraternité entre les deux villages. Mais suite au Covid, il n’avait pas pu être possible d’organiser ce jumelage.

Mais c’est désormais chose faite et ce 50e anniversaire est célébré en grande pompe tout au long de ce week-end. La trentaine de Mottois et Mottoises ont fait le déplacement long de 916 kilomètres ce jeudi. Et après une première soirée auprès des Stembertois qui les accueillent chaleureusement, les habitants de La Motte Chalancon ont été reçus dans les salons de l’hôtel de ville de Verviers ce vendredi matin pour une partie protocolaire.

L’occasion pour Alexandre Loffet, le bourgmestre f.f. de Verviers, de souligner l’importance de ce jumelage. "Nous avons encore deux jumelages qui fonctionnent bien, à savoir ici avec La Motte Chalancon mais aussi avec Arles. Cela montre qu’il y a toujours une grande amitié entre les Belges et les Français. C’est sans doute aussi grâce à la langue mais je suis très heureux de voir à quel point les deux comités et les habitants sont contents de se revoir."

Les Stembertois ne sont évidemment pas étrangers au succès de ce jumelage. "Stembert existe toujours avec sa vitalité, sa fierté et fait vivre ce jumelage qui fait partie des éléments dont les Stembertois sont extrêmement fiers. Même si ici, ce sont les Mottois qui ont fait le déplacement, bon nombre de Stembertois le font également régulièrement car il y a beaucoup d’échanges entre les groupes de La Motte Chalancon et de chez nous. Et bon nombre y partent en vacances."

Quant au jumelage, il se poursuit ce week-end avec notamment la visite de la chocolaterie Darcis ou encore auprès des Intimes carabiniers.