Feu vert pour la restauration des trois villas remarquables de l’ancien internat, avenue du Chêne, à Heusy

Le propriétaire, la SPRL Cogard de Julien Collard, avait sollicité un permis pour restaurer ces trois villas considérées comme remarquables, selon une étude de la Ville, et pour les reconvertir : les deux villas à front de rue (dénommées Chapuis et Simonis) en agence bancaire, avec une nouvelle connexion entre les deux bâtiments, à l’arrière ; et celle en retrait (la villa Crahay) en restaurant.

Contrairement au projet initial, qui comportait la création de dizaines de logements en plus, dans de nouveaux bâtiments à construire à l’arrière, vers la rue Jean Gôme (ce volet-là pourrait faire l’objet d’une autre demande, à l’avenir), ce permis limité aux trois villas existantes a suscité moins de contestation durant l’enquête publique.

"Le seul point qui avait fait discussion était l’aménagement, aux frais du promoteur, d’une bande supplémentaire au centre de la chaussée, avec un “tourne-à-gauche” pour desservir le site en descendant de la Bouquette et pour ne pas occasionner de bouchon dans la circulation. Le Service public de Wallonie (NDLR: il s’agit d’une voirie régionale) a maintenu cette exigence, qui va entraîner la suppression de quelques places de parking le long de l’avenue, note l’échevin verviétois de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR). Par ailleurs, il y a eu quelques craintes de voisins concernant la salle polyvalente du restaurant. Mais aucun permis d’environnement n’a été sollicité pour en faire une salle de fêtes, avec par exemple des soirées dansantes. On y sera attentifs pour que la quiétude du voisinage ne soit pas perturbée."