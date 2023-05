Bientôt une maison médicale spécialisée dans l’accompagnement des personnes LGBTQIA+ à Verviers

Grâce au budget dégagé par la Région, un assistant social supplémentaire à mi-temps a été engagé au sein de ces maisons médicales. "Les maisons Arc-en-Ciel et les associations LGBTQIA + sont souvent confrontées à des personnes dépourvues en matière de santé, notamment en termes de santé mentale.

Avec ce nouveau partenariat entre maisons médicales et maisons arc-en-ciel, il est aujourd’hui possible de proposer de l’accompagnement, des soins et suivis spécifiques, gratuits et anonymes en Wallonie", précisent les deux responsables.

Selon ces derniers, les 15 autres mesures du plan wallon LGBTQIA + sont également en cours d’élaboration.

"L’actualité de ces derniers jours, faite de messages haineux et de dégradations sur des biens publics, nous rappelle tristement à quel point la cause LGBTQIA + et l’inclusion doivent inlassablement continuer à nous mobiliser", concluent-ils.