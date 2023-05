Stylisme et peinture dans une même exposition dans la galerie verviétoises HVL

Du samedi 13 mai jusqu’au 3 juin inclus, la galerie verviétoise accueille trois jeunes artistes verviétois, deux stylistes du mouvement upcycling et une peintre.

Elisa Godfroid, âgée d’une trentaine d’années, a saisi l’opportunité, après ses études, de faire ses premières armes dans la capitale de la mode, à Paris. Après quelques années, elle revient au pays et plus précisément à Heusy pour lancer sa marque La Seule Shop, qui s’inscrit dans l’upcycling. Elle commence par customiser des vestes en jeans et récemment, "elle vient de sortir une série Solokimono et là par exemple, elle n’utilise plus du tout le jeans, ce sont des tissus qui viennent de partout".

Lionel Virgile, âgé de 26 ans, autodidacte décide de créer son propre univers avec sa marque Pacific Boys. Il travaille beaucoup avec des vêtements de fripes et laisse déborder son imagination. Des vêtements avec beaucoup de personnalité qui seront exposés jusqu’au début juin.

Et finalement Mathilde Peiffer, alias La Choza, une artiste peintre de 28 ans qui réalisera sa toute première exposition publique. "Son style haut en couleur se situe à la croisée des chemins entre les influences de Jean Dubuffet, du doodle art, et du pop art."

Galerie HVL, rue Peltzer de Clermont, 20 à 4800 Verviers. Visites les vendredi et samedi de 14 à 19 h, aussi sur rendez-vous..