La Gourmand’Ice va s’agrandir en reprenant l’ex-VPharma à Stembert

Installée depuis 13 ans au carrefour de l’avenue Fernand Desonay et de l’avenue Jean Lambert, la glacerie La Gourmand’Ice commence à être à l’étroit dans ses locaux stembertois. Ainsi, Fabio Marasti est en train d’acheter l’ancienne VPharma située juste en face de sa glacerie, pour y installer son point de vente stembertois. "Ce sera notre futur comptoir de Stembert que nous laisserons alors ouvert durant toute l’année. Nous allons également un peu nous diversifier en proposant de la biscuiterie, des gaufres et autres Melo cake. Ça va nous permettre de transformer notre magasin actuel pour l’agrandir et en faire uniquement notre atelier. Car on commence à être vraiment à l’étroit et on étudiait déjà depuis quelque temps de déménager l’atelier pour s’agrandir. Quand on a vu le local de la VPharma à vendre, on s’est dit que c’était la bonne occasion."