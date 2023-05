60 ans de mariage pour les Verviétois Hubert Gruselin et Denise Mélard

C’est lors d’un thé dansant à Liège que la Verviétoise Denise et le Liégeois d’adoption Hubert (il a vécu ses premières années au château de Stoumont) se sont rencontrés. Avec son caractère jovial, optimiste et épicurien, ainsi que son physique de sportif, forgé notamment par des années de pratique de l’athlétisme, le jeune homme a rapidement séduit sa belle, plus réservée et méthodique. Par amour, Hubert a même accepté de migrer vers Verviers.

Hubert et Denise se sont ensuite mariés et ont accueilli deux enfants. Ils voient aujourd’hui évoluer leurs quatre petits-enfants, leur plus grande fierté. Durant ces décennies, le couple n’a eu cesse de se soutenir pour traverser les épreuves. Toujours aussi complices, Hubert Gruselin et Denise Mélard font figure d’exemple pour leurs proches. Bravo pour tout ce qu’ils ont accompli ! L’Avenir Verviers en profite également pour souhaiter un bel anniversaire à madame, qui soufflera ses 90 bougies le 16 mai prochain.