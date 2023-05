"En effet, en 2015 après l’arrêt des Mammobiles (NDLR: suite à un rapport du département universitaire de médecine générale et de la Société scientifique de médecine générale qui informait que le dépistage de masse n’était plus préconisé pour les femmes avant 50 ans et après 70 ans), on a observé une chute du nombre de mammotests en province de Liège, on est passé de 8,4% en 2013 à 3,5% en 2017, explique une responsable du pôle médical de la Province de Liège. On voit les chiffres remonter dans l’arrondissement de Verviers parce que le car a recommencé à circuler à partir d’octobre 2019", indique le pôle médical de la Province de Liège. En 2021, les mammotests représentaient 3% en province de Liège, toujours le plus faible taux de la Région wallonne (4%) et de Belgique, d’après les chiffres de l’agence InterMutualiste. "Les derniers chiffres montrent que sur 650 femmes qui ont été invitées à Verviers, 279 ont pris rendez-vous et seules 238 ont eu l’examen".

Et la guérison ?

"Si vous le prenez au tout début, vous allez juste faire l’exérèse, c’est-à-dire qu’on va enlever le cancer en lui-même sans faire l’ablation du sein. Le cancer sera donc pris plus tôt et plus rapidement, donc inévitablement la suite des démarches sera moins lourde pour la patiente. Plus, c’est dépisté tôt, mieux c’est. Il faut savoir que les cellules cancéreuses se multiplient très rapidement. Plus vous attendez, plus la tumeur va être volumineuse. C’est possible de guérir du cancer du sein".

Le cancer du sein reste le premier cancer détecté chez la femme (33%).

Quelle différence entre mammotest et sénologie ?

"Le dépistage par mammotest, c’est une mammographie des deux seins, deux clichés par sein: un de face, l’autre de profil. Ce seront deux radiologues du centre agréé qui liront les mammographies qui seront envoyées au Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers (CCR), soit deux lectures indépendantes qui seront réalisées. S’il existe une discordance entre les deux, un troisième lecteur interviendra pour trancher. L’avantage des mammotests, c’est cette double lecture. Par contre, il n’y aura pas d’autres examens complémentaires. Et le dépistage opportuniste ou le bilan sénologique, c’est quand un médecin généraliste ou un gynécologue rédige une prescription à la patiente pour réaliser – en général – une mammographie suivie d’un examen clinique et d’une échographie. Dans ces cas-là, le résultat est beaucoup plus précis. De plus, avec le dépistage opportuniste vous avez les résultats de suite car le médecin est présent, il les communique directement. Pour l’autre, il faut compter environ une semaine pour les résultats. Ils sont envoyés au médecin généraliste la plupart du temps et le patient doit prendre contact avec lui pour connaître les résultats".Les deux sont gratuits ?"Non, pour le mammotest le patient ne paye rien. Il doit se présenter avec des vignettes, l’Inami intervient et le dépistage est entièrement gratuit. Pour le dépistage opportuniste, dans certains centres on demande au patient d’avancer une somme pour le bilan, seule une partie sera alors remboursée".

Quel est le public cible du Mammobile ?

"Actuellement les femmes âgées de 50 à 69 ans qui n’ont pas d’antécédent de cancer du sein dans leur famille. Cependant en septembre 2022, l’Union européenne a fait de nouvelles recommandations conseillant le dépistage de 45 à 74 ans. Actuellement, rien n’a encore été décidé", conclut le pôle médical de la Province de Liège.