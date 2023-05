Un agent en plus pour lutter contre les problèmes de propreté à Verviers

Ce lundi, une nouvelle étape de ce plan se concrétise. En effet, un agent constatateur supplémentaire a été engagé. "Notre territoire communal présente de nombreux problèmes de propreté publique (.) Cette personne a été embauchée après avoir satisfait aux épreuves de sélection qui ont eu lieu en avril dernier et vient donc rejoindre les deux agents actuellement dédiés à ce travail, précise la Ville dans un communiqué. Cette arrivée permettra d’accroître sensiblement la présence de nos services sur le terrain, et d’augmenter les fouilles, le travail d’enquête et l’établissement de procès-verbaux. Un travail important nous attend pour démontrer que notre territoire communal ne peut être une zone de non-droit. Le renforcement des équipes chargées de porter ce message sur le terrain est une manière d’y contribuer."