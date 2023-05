Les violonistes lauréats à l’honneur

Il y a quelques semaines, les concours Crickboom, Deru et Vieuxtemps, réservés aux violonistes, ont rendu leurs verdicts. Et tous ces lauréats ont orchestré un concert ce dimanche après-midi au sein de l’église Saint-Remacle de Verviers. Les spectateurs ont donc pu assister aux prestations de Georgia Koumentakou (11 ans), Lisa De Prins (17 ans), Helena Nguyen (15 ans), Oleksandr Kushnarov (19 ans), Timur Kolesnikov (19 ans), Theodor Kim (19 ans) et Leonid Anikin (22 ans). Quant aux prochains concours, il faudra attendre octobre 2024 pour le concours Crickboom et octobre 2025 pour les concours Deru et Vieuxtemps.