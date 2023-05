La fin de la seconde guerre mondiale commémorée place de la Victoire à Verviers

Ce lundi 8 mai 2023 marquait le 78e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Une commémoration a été organisée à Verviers, devant le monument place de la Victoire, avec plusieurs associations patriotiques, les porte-drapeaux et les autorités verviétoises. "Comme toujours, la Ville de Verviers est heureuse et honorée de participer à cette commémoration, c’est important à nos yeux", explique l’échevin verviétois, Maxime Degey, qui présidait la cérémonie. Dans son discours, il a tenu à rappeler l’importance du travail mené après la seconde guerre mondiale. "On est dans un monde où il y a beaucoup de tension, avec des problèmes liés à la surpopulation et à la récession économique par exemple, pourtant, on vit dans un monde relativement en paix, même si l’Europe connaît une guerre à ses frontières, entre l’Ukraine et la Russie. Cette paix relative vient de la fin de la seconde guerre mondiale où nos prédécesseurs ont construit l’union européenne et l’ONU notamment. Ces mécanismes de coopération internationale nous permettent, malgré les crises, de vivre en paix. C’est le message que j’ai voulu faire passer."