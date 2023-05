Une fancy-fair à la ludothèque de Stembert

Depuis 35 ans, une équipe de bénévoles fait vivre une ludothèque à Stembert. Et même si, forcément au fil de ces années, ils sont nombreux à connaître l’endroit, rue de l’Église, l’ASBL cherche toujours à se faire connaître des habitants de la région verviétoise. Elle organisait ainsi, ce dimanche 7 mai, des portes ouvertes à la mode fancy-fair. Une façon de mettre en avant ses "grands jeux" en bois: puissance 4, memory ou encore kicker géants étaient de sortie dans le jardin à l’arrière. Elle en possède plus de 80 au total, pour le plus grand plaisir des écoles, ASBL, etc.: impossible de les déployer tous ! Des jeux de société étaient également proposés à l’intérieur. De quoi donner un aperçu de ses richesses en profitant de la belle saison. "On a eu moins de monde qu’espéré jusqu’à présent, mais on a quand même eu quelques inscriptions ", nous confiait la présidente, Liliane Pirotte dans l’après-midi.