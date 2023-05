Une double balade pour faire découvrir l’unité scoute d’Ensival

Et cette balade invitait les promeneurs sur deux parcours distincts. "On fait découvrir Ensival autrement car tout le monde ne connaît pas les recoins de l’entité. Il y a donc deux parcours. Un premier de 6 km, qui fait le tour d’Ensival en montant par le champs des oiseaux et le golf du Haras. Puis, il y a le 12 km où on fait monter les promeneurs jusqu’à Soiron en les faisant revenir par Wegnez et qui dure plus de trois heures de marche."

Cette journée avait également un objectif précis pour l’unité scoute ensivaloise. "Pour nous, le but à travers cette balade est de faire redécouvrir notre mouvement au sein de la population verviétoise. Nous sommes une petite unité familiale qui n’est pas fortement connue et c’est toujours bien de montrer que nous sommes là et bien présents."