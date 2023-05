Dimanche dernier, Jalhay accueillait une délégation de sa ville jumelle, Nolay (en Bourgogne), en vue d’inaugurer une nouvelle passerelle sur la promenade de la Hoëgne. Un pont dont la réparation post-inondations fut prise en charge par la petite commune française, à raison de 3 000 €. Pour le traditionnel coupé de ruban, il était symboliquement prévu d’en installer deux, entre deux arbres: un aux couleurs de la Belgique et un autre aux couleurs de la France. Mais celui ramené par les Nolaytois s’est avéré… trop court. Un système D, avec une corde, a tout de même permis de l’accrocher. "On a donné tout ce que l’on avait en reste dans la caisse communale. On n’a pas pu acheter plus de ruban", a lancé, en boutade, le maire Jean-Pascal Monin. Pour renflouer les finances de Nolay, il a également proposé, avec humour toujours, la mise en place d’un portique à l’entrée de la passerelle pour faire payer la traversée aux promeneurs. Vu le nombre impressionnant qu’ils sont à faire cette balade, il y aurait en effet de quoi récolter un petit pactole…

Non, pas de Flèche Wallonne à Maison-Bois… ©JACQUES BREUER

Verviers pas mieux que Bertogne

Les amateurs de cyclisme regrettent encore de n’avoir pu assister à l’affrontement Evenepoel-Pogacar lors de la dernière Doyenne, la faute à un nid-de-poule aux environs de Bertogne… rebouché à la hâte depuis lors. Manifestement, comme observé par un Verviétois et publié sur Facebook, le peloton ne passera pas non plus par Maison-Bois… Ni sur le viaduc de Cheratte, ceci dit.

Quand la bourgmestre de Verviers conseille le bourgmestre f.f. de Verviers… sur Facebook

Mardi, le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet (PS) et l’échevin de l’Environnement Jean-François Chefneux (Nouveau-Verviers) ont réalisé une "opération coup de poing" sur les dépôts sauvages à Hodimont. Une action relayée sur Facebook et à laquelle a réagi la bourgmestre Muriel Targnion. Elle a invité la Ville a bien les sanctionner et à faire "comme Dison: s’ils ne savent pas payer, faire une saisie". Alexandre Loffet a répondu que le recours aux huissiers était bien prévu et que "l’impunité n’est pas une option". Plutôt cocasse comme échange…