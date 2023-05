Coffee Beanz ouvre dès ce samedi à la gare de Verviers

Après plusieurs mois d’intenses travaux, les anciens guichets de la gare de Verviers-Central retrouvent une nouvelle vocation en se transformant en établissement Horeca. Et il s’agit d’un Coffee Beanz, spécialisé dans les cafés et petite restauration, qui ouvre son troisième point de vente à Verviers. "Nous avons vraiment fait d’importants travaux pour donner un certain cachet à l’endroit , détaille Ilyas Zaitouni. Et le résultat est vraiment magnifique, avec notamment une grande photo retraçant l’histoire ferroviaire de la gare de Verviers."