Èt Qwè revient à Verviers avec 36 créateurs à découvrir

Depuis ce jeudi, la boutique éphémère Èt Qwè fait son retour dans la rue de l’Harmonie à Verviers. Avec une première pour cette cinquième édition. "En fait, c’est la première fois que nous ouvrons Èt Qwè à cette période de l’année , détaille Stéphanie Andris qui est derrière ce projet avec Virginie Michotte et Olivia Wislez. D’habitude, nous ouvrons trois mois pour les fêtes de fin d’année. Mais ici, nous avons voulu tester durant deux mois, soit du 27 avril au 24 juin 2023. Ainsi, cela touchera tant la fête des mères que la fête des pères et les cadeaux de fin d’année scolaire pour les enseignants." Quant aux créateurs présents, "il y en a 36 en tout avec quelques nouveaux pour permettre un roulement. Ainsi, il y a notamment à découvrir des bijoux, de la couture, du garnissage, du tissage, des cosmétiques, des illustrations,… Mais aussi de la bière, du chocolat ou encore de la glace. Le tout provient donc de créateurs issus de la région verviétoise majoritairement mais aussi d’un peu plus loin en Belgique." La boutique est ouverte du mercredi au samedi de 10 à 18 heures.