Suivi post-inondations, défense des travailleurs de la grande distribution,… : les parlementaires socialistes verviétois annoncent leurs priorités pour l’année à venir

André Frédéric a ainsi rappelé son objectif premier depuis le 22 décembre dernier : "ramener de la sérénité dans le personnel du greffe, ramener une rigueur budgétaire totale et ramener de la transparence au parlement wallon". Le président du parlement souhaite en ouvrir les portes aux Wallons, notamment avec la constitution à venir de commissions délibératives mixtes, composées de 10 députés et de 30 citoyens tirés au sort. Il assure également veiller au taux d’emploi dans l’arrondissement en appuyant des dossiers tels les territoires zéros chômeur de longue durée, la rénovation du Grand Bazar, des initiatives telles la formation de fontainier, ou encore le renforcement de la collaboration transfrontalière avec l’Allemagne.

Dernier cheval de bataille sur lequel André Frédéric insiste: le suivi de l’application des recommandations listées par la Commission d’enquête sur les inondations, dont il faisait partie (il était d’ailleurs en visite aux barrages d’Eupen et de la Gileppe en mars dernier). On y retrouve entre autres: la rénovation des berges, le dégagement de zones pour permettre à l’eau de s’écouler lors des crues, le dessin d’une nouvelle carte des inondations,..

En ce qui concerne la gestion post-inondations, le député fédéral Malik Ben Achour a quant à lui rappelé son travail pour "éviter une troisième peine aux sinistrés", éviter que leurs biens ne soient plus assurables après la publication de la nouvelle carte des aléas d’inondation (le ministre Dermagne lui a déjà répondu qu’ils le resteraient), mais aussi les protéger contre une explosion des primes.

Autre bataille: la maîtrise sur le long terme des prix de l’énergie. Il a ainsi déposé une proposition de loi visant à contraindre les fournisseurs à baisser les acomptes, aussi vite qu’ils ne les montent, dès que les prix sur les marchés diminuent. Finalement, l’élu dit veiller à ce que les choix annoncés par le gouvernement quant au maintien des services de la justice à Verviers soient bel et bien implémentés.

Un autre combat qui ne date pas d’hier, le maintien de l’offre de la SNCB dans l’arrondissement, en particulier face aux menaces de suppression des lignes 44 et 42, est porté par Chanelle Bonaventure. La députée fédérale s’indigne également du traitement inacceptable des travailleurs chez Delhaize et souhaite défendre plus largement les travailleurs de la grande distribution via une proposition de loi redéfinissant les concepts "d’unités d’exploitation" et de franchise. "Elle vise à éviter le contournement de la procédure Renault, comme c’est le cas actuellement, et à permettre la possibilité de pérenniser la représentation syndicale au sein de l’entreprise (NDLR: actuellement elle n’existe pas pour les franchisés de moins de 50 travailleurs)." À court terme, elle suivra également de près l’arrivée en province du Liège du Mobile Stalking Alarm, système de protection des victimes de violences intrafamiliales.

Claude Klenkenberg, député à la province, insiste quant à lui sur le développement du tourisme (investissements dans les réseaux de mobilité douce, vision commune du territoire soutien des acteurs,…). Il s’inquiète également du financement des zones de secours au-delà de 2024 et propose de plancher sur une stratégie à long terme de recrutement des pompiers, à l’organisation des formations au sein des postes, au développement de synergies entre zones,…

Et cela tout en continuant à appuyer les initiatives supracommunales.