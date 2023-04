La crèche Kiddychouette à Heusy va bel et bien fermer au 30 juin

C’est une mauvaise nouvelle qui est tombée pour les parents des enfants qui fréquentent la crèche Kiddychouette située avenue de Spa à Verviers. En effet, la directrice Cécile Foguenne a annoncé qu’elle arrêtait bel et bien Kiddychouette au 30 juin prochain, soit dans deux mois. "La directrice nous a annoncé qu’elle arrêtait la crèche, pour des raisons personnelles, définitivement au 30 juin prochain, détaille un des parents, Pierre-Yves Vronen. Entre parents, cela fait plusieurs semaines que l’on se mobilise et on peut voir que le travail mené depuis ces dernières années par Cécile Foguenne est important. Nous avons eu des réunions avec l’ONE, la politique,… Et si on doit cumuler cela avec le fait de s’occuper des enfants comme elle le faisait si bien, c’est de trop pour une seule personne et on peut tout à fait comprendre son retrait."