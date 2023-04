Du vendredi 28 avril au dimanche 21 mai, le cirque Nicolas Bouglione s’installe sur l’ancien site de Belgacom, rue des Sottais à Verviers.

L’équipe composée d’une trentaine de personnes proposera un spectacle de cirque traditionnel. "On a essayé de créer un spectacle un peu plus à l’ancienne et poétique. On a ajouté à ça un ténor. En plus, on a un show laser ! C’est un spectacle de cirque traditionnel qui plaît à toutes les générations et c’est sans animaux. J’ai voulu recréer cette ambiance de cirque authentique."

Le cirque Nicolas Bouglione s'installe du 28 avril au 21 mai à Verviers. ©ÉdA – 60298942943

Le chapiteau est plus petit, le public est donc plus proche des artistes, "c’est plus chaleureux". Les spectateurs pourront admirer des artistes internationaux dans des numéros de trapèze, de contorsions ou encore des numéros aériens. Et une première en Belgique, des acrobaties sur patins à roulettes !

Infos: à partir de 7€ pour les enfants. Représentations : 28 avril à 18h; du 29 avril au 14 mai à 14h30 et à 17h; du 17 au 18 mai: à 14h30 et à 17h et le jour de clôture, le 21 mai à 11h et à 15h.