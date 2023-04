Un concert exceptionnel de lauréats des trois prestigieux concours verviétois de violon (Vidéo)

C’est la première fois qu’un concert réunissant ces trois concours prestigieux mettant à l’honneur le violon et les jeunes talents se tiendra dans un même lieu. "Le concours Vieuxtemps, qui est centenaire cette année, est pour certains l’antichambre du concours Reine Élisabeth. Les participants venaient s’y tester avant de passer à l’étape supérieure", rappelle Madeleine Crickboom.

Le concours ayant été créé en 1923, il fête cette année son centième anniversaire, une occasion supplémentaire de permettre aux lauréats de se produire dans un lieu avec une acoustique "magique". L’idée à travers ce concert est aussi de "mettre en évidence de jeunes lauréats. Notamment à travers le concours Crickboom, qui met à l’honneur le métier d’enseignant dans le domaine artistique", appuie la présidente de l’ASBL Prix artistiques de la Ville de Verviers, Anne-Sylvie Primo. À noter que ce concours est accessible aux jeunes artistes jusqu’à 18 ans qui sont inscrits dans un établissement musical belge subsidié par les pouvoirs publics.

Destiné à tous

"Je pense que la musique qu’on va jouer est destinée à tout le monde. C’est toujours intéressant de découvrir des musiques avec de la virtuosité, en termes de rythmes, de vitesse", souligne Leonid Anikin, premier prix Vieuxtemps 2023, venu de Russie.

C’est un concert qui se veut grand public et qui souhaite attirer le plus grand nombre afin que les Verviétois et les autres prennent conscience de la richesse culturelle dont dispose la Ville. "On n’est pas obligé d’être un connaisseur de musique classique pour apprécier le moment", complète la présidente de l’ASBL Prix artistiques.

Dimanche 7 mai à 14 h, en l’église Saint-Remacle. Entrée: 10 €. Réservations souhaitées au 0477/41 08 68 ou via un courriel à ccsrverviers@gmail.com.