"Chaque jour de travail, plus de 40 accidents sont déclarés en province de Liège pour le seul secteur privé." Un nombre qui peut effrayer plus d’un travailleur et qui est évidemment trop élevé. La CSC tire la sonnette d’alarme. "Pour l’année 2021, il y a eu 1 750 accidents survenus sur le lieu de travail dans l’arrondissement de Verviers, détaille Thomas Gérard, permanent-conseiller en prévention à la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien. Ils ont causé 260 incapacités permanentes. On remarque une augmentation des accidents par rapport à 2020 mais une diminution par rapport à 2019. Toutefois, n’oublions pas que 2021 est une année qui a encore été touchée par le Covid." À noter qu’en Communauté germanophone, il y a eu 763 accidents au travail également.

Mais que faire pour que ce nombre important diminue ? "Il y a deux explications principales. La première est que la prévention en entreprise est encore trop faible. On remarque que les employeurs n’ont pas encore cette culture de la prévention, pas suffisamment en tout cas pour éviter des accidents. C’est donc important que les délégués fassent pression auprès des entreprises pour que les situations s’améliorent pour les travailleurs et travailleuses. Il faut donc former nos représentants syndicaux dans les entreprises et ainsi participer à l’amélioration des conditions de travail."

Quant à la seconde explication: "Il s’agit du nombre d’inspecteurs du bien-être au travail, qui est en diminution. Au niveau national, il y en a 125. En province de Liège, si on fait un ratio, il y a un inspecteur pour 2 316 entreprises. Ce faible nombre d’inspecteurs est indéfendable. Il y a pour nous presque une obligation d’avoir suffisamment d’inspecteurs du bien-être. Car ces personnes sont chargées de contrôler l’application du bien-être au travail et elles vérifient que tout est mis en œuvre pour éviter les accidents. Et s’il n’y en a pas assez, il n’y a pas assez de contrôle et donc on ne résout pas la question des accidents."

Pour sensibiliser à ces faits, le syndicat chrétien a organisé un salon du délégué, ce mercredi dans ses locaux verviétois. Chaque mandataire CSC a pu entendre divers témoignages ou découvrir des stands avec diverses thématiques, via la médecine du travail, des institutions publiques ou encore des fonds sectoriels ou expert en hygiène industrielle.