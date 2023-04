"Malheureusement, en mars 2020, le Covid est venu interrompre brutalement cette belle continuité, explique l’équipe éducative de SFX 1. Cependant, grâce à l’engagement des élèves aidés par quelques enseignants, le Gospel a revu le jour l’année dernière sous la forme d’un film – conditions sanitaires obligent. Cette année, après 4 ans d’interruption, nous avons enfin la chance de pouvoir rejouer notre spectacle scolaire sur scène. Ceci est donc inédit pour la plupart de nos élèves qui n’ont jamais vu le Gospel de l’école ! C’est avec une certaine appréhension mais surtout beaucoup d’excitation, que nous avons donc lancé le défi à nos élèves cette année. Et ils l’ont relevé haut la main ! En une semaine, ils ont joué le spectacle huit fois devant un public ébahi. En effet, les retours ont été très positifs."

Spectacle modernisé

"Le spectacle du collège, traditionnellement intitulé"Gospel"(initialement l’idée était de créer un spectacle à thème religieux, il a aujourd’hui été modernisé) est actuellement un projet qui rassemble les élèves de la 1re à la rhéto, mettant en avant leurs différents talents, poursuivent les responsables du projet.. Dès le mois de septembre, les élèves du degré supérieur (5e et 6e) soutenus par quelques professeurs choisissent un thème et s’attellent à l’écriture de l’histoire, qu’ils inventent entièrement. Cette dernière, jouée par des acteurs, est entrecoupée de chants et de danses. Tout le projet est réalisé par les élèves: ce sont eux qui dansent, qui mettent en scène, qui régissent le son, les lumières et la scène et qui chantent. Nos petits chanteurs sont même accompagnés de musiciens hors pair. Nous avons également une équipe artistique qui confectionne les décors ! En tout, ce sont donc 150 élèves qui mettent toute leur énergie pour offrir un spectacle de qualité, qui permet au spectateur de passer du rire au frisson. En conclusion, nous sommes très fiers de nos élèves et du travail qu’ils ont accompli et nous nous réjouissons de recommencer cette aventure avec eux l’année prochaine !"