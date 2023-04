Verviers: un nouveau système de rendez-vous en ligne à la commune

Depuis ce lundi, il est donc possible de prendre rendez-vous en ligne, via le site de la Ville. Il suffit de sélectionner le motif de sa demande, de choisir le créneau qui nous arrange dans les plages disponibles et de compléter un formulaire avec quelques informations personnelles. Toutes les modalités pratiques y sont aussi rassemblées. "La personne recevra alors un mail de confirmation avec un QR code à présenter le jour du rendez-vous", détaille Guy Vander Heyden, gérant de la société verviétoise Netsap, qui a développé la procédure.

Dans l’entrée de l’administration, deux bornes ont été installées. C’est à cet endroit que le QR code doit être scanné. On peut également s’identifier à l’aide de sa date de naissance. Un ticket avec le numéro d’appel et de guichet est ensuite imprimé. "L’agent est, lui, notifié que son rendez-vous est arrivé", précise-t-il. Ce système informatique pourra, à l’avenir, s’étendre à d’autres services, comme l’urbanisme. "Il pourrait aussi être utilisé pour envoyer des SMS de rappel, des mails ou du courrier automatisés."

"Aujourd’hui, dans un souci de rationalisation, les services de la Police administrative, des Passeports, permis et casiers judiciaires ont rejoint les services Étrangers, Population et État civil. Tout est désormais regroupé au même endroit", note Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction (PS). Une manière de préparer aussi la fusion globale des services au sein de la future cité administrative au Grand Bazar.

Et si on n’a pas de smartphone ou internet ?

Pas question pour la Ville de Verviers de mettre de côté une partie des citoyens. "Il est prévu de leur apprendre à utiliser cette borne, indique l’échevin Antoine Lukoki (PS). Des ordinateurs sont aussi mis à disposition au sein de l’Espace public numérique (à la bibliothèque)." Il est évidemment toujours possible de prendre un rendez-vous par téléphone ou sur place, à l’accueil. "Il y aura toujours une personne présente physiquement pour répondre aux questions", assure-t-on. À noter également que les bornes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

https ://www.verviers.be/prendre-rendez-vous