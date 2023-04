La construction du nouvel auvent qui remplace l’ancien kiosque pyramidal et qui servira aussi d’abribus géant a pris 5 semaines de retard. "À deux reprises, en accord avec l’entrepreneur, il a été estimé que la qualité de fabrication de certaines palmes métalliques qui constituent l’auvent était insuffisante, notamment au niveau de la peinture", explique l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR).

Les dernières palmes ont été récemment placées. "Il reste trois semaines de travail, pour finir d’assembler et solidariser les différentes palmes entre elles. On pourra ensuite enlever les poteaux métalliques qui servaient de support pour la mise en place des différents éléments. La dernière étape consistera dans le pavage du sol, qui n’avait pas été réalisé avant le montage de l’auvent pour ne pas abîmer les pierres bleues qui pourront donc être pavées. Tout devrait être terminé pour le 15 mai."

Entre-temps, comme il n’y aura plus de camion qui viendra déposer des éléments de l’auvent, l’espace de grillage qui entoure le chantier pourra être réduit, pour faire place au festival Libertad, le week-end des 6 et 7 mai. Pour rappel, le début du chantier avait initialement été reporté pour permettre l’organisation du marché de Noël.

2. La nouvelle fontaine secrète

La fontaine David a été restaurée et remise en fonction. ©Romain RIXHON

Totalement restaurée, la fontaine David, de l’autre côté de la place Verte, en face du Grand-Bazar, a été remise en fonction. Elle a d’ailleurs été l’objet d’un acte de vandalisme, ce week-end, avec le dépôt d’un produit qui a fait mousser son eau en débordant de ses vasques.

Les brumisateurs sont bons pour le service. ©DR

Et la nouvelle "fontaine secrète" constituée de brumisateurs qui feront jaillir des nuages de gouttelettes, devant elle ? "Elle a été testée et elle fonctionne, assure l’échevin des Travaux. Comme elle a pour but d’avoir un effet rafraîchissant par temps de chaleur, sa mise en marche dépendra de la météo et ce sera principalement en été."

Quant au cœur de Pierre David, le premier bourgmestre de Verviers, à l’indépendance de la Belgique, après en avoir été maire, il sera replacé dans la fontaine qui lui est dédiée dans le cadre d’une inauguration. Mais il n’a pas encore été décidé si ce sera quand l’aménagement de la place Verte sera terminé ou si ce sera à la fin de l’ensemble du programme "Verviers, ville conviviale", donc quand la place du Martyr aura été refaite.