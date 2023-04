"Non, on ne parle pas assez de l’autisme ", affirme Christophe Barrea, neuropédiatre, à la Citadelle, à Liège

C’est dommage que ce ne soit qu’un jour (rires). Mais c’est vrai que c’est pas mal de resensibiliser le grand public à la problématique, pour relancer certaines initiatives, pour optimiser le suivi, la prise en charge de ces patients à besoins spécifiques.

Parce qu’on n’en parle pas assez?

Pour un trouble avec une prévalence de 1 %, non (NDLR : nombre de cas dans la population). On parle plus des maladies rares qu’on ne croisera peut-être jamais dans sa vie, que des troubles relativement communs mais qu’on banalise, comme l’autisme et comme d’autres troubles du neurodéveloppement (les troubles du déficit de l’attention, les dys…).

Depuis l’an dernier, nous sommes soutenus par Cap 48 pour l’accompagnement des patients autistes en Belgique francophone. On est en train de mettre sur pied un registre des patients qui passent dans les différents centres de référence. L’objectif étant d’avoir plus de précisions quant à la trajectoire développementale de ces patients. C’est Cap 48 qui finance cela, et, en plus, on va bénéficier de toute la publicité qui va en émaner, donc c’est très intéressant pour nous. C’est aussi une manière de faire parler du trouble.

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA), c’est quoi?

C’est un trouble, donc quelque chose qui persiste, et qui se passe durant le développement, donc durant l’enfance et l’adolescence. C’est un mode de fonctionnement particulier qu’il est très difficile de changer. Donc, en termes de prise en charge, on va faire de la thérapie comportementale et, à un moment donné, on va privilégier l’adaptation de l’environnement au patient plutôt que l’action sur lui car on sait que ça reste très compliqué.

Qu’est-ce qui se passe quand on est atteint d’autisme?

L’autisme est défini par deux grandes caractéristiques. D’une part, il y a le trouble de la communication sociale : la communication verbale ou non verbale, la réciprocité avec ses pairs, la capacité à réaliser et entretenir des relations. D’autre part, il y a des comportements et des intérêts restreints et stéréotypés, donc c’est faire systématiquement la même chose (se balancer, tourner en rond…). Ça peut être aussi des intérêts très sélectifs, très focalisés et relativement envahissants.

À tout ça, s’associe un manque de flexibilité. Tout ce qui est imprévu, c’est compliqué. Il y a une certaine rigidité dans la manière de fonctionner, donc l’enfant est plutôt dans des journées assez répétitives. Enfin, on peut aussi avoir des troubles sensoriels : des hypo ou des hypersensorialités (des textures non supportées ou au contraire recherchées, idem pour des odeurs, des bruits, des stimulations visuelles).

Tout ce que vous indiquez, c’est très vaste. Comment confirmer le diagnostic?

Le diagnostic est clinique. Il n’y a aucun examen complémentaire type prise de sang, IRM, scanner qui confirme quoi que ce soit. C’est ce qui est compliqué. Il faut donc une équipe qui a l’habitude de déceler certains comportements. Ça ne se fait jamais en consultation, au bout de 20 minutes. Il faut de l’observation, de l’anamnèse fouillée, revenir au jeune âge.

En plus de l’autisme, on a toutes les problématiques qu’on appelle les comorbidités, donc l’association d’un autre trouble ou d’une autre maladie. On sait par exemple que les patients autistes peuvent avoir des comorbidités d’ordre psychiatrique (des troubles du comportement, de l’anxiété, de la dépression…); d’ordre neurologique (prévalence à l’épilepsie plus importante, des troubles du sommeil, des tics…); d’ordre somatique (troubles digestifs, alimentaires, de l’oralité).

Dans la population autistique, par ailleurs, on distingue les neurotypiques, donc les patients dits «classiques»; et les autistes syndromiques, donc ceux qui sont porteurs de mutations génétiques. On les repère plus facilement car il y a souvent un caractère dysmorphique associé ou d’autres anomalies de certains organes. Chez ceux-là, on fera des recherches génétiques pour trouver l’origine du trouble. Chez les autres, on peut s’amuser à faire une batterie de tests, on ne trouvera rien.

Puisqu’il n’y a pas d’examens médicaux qui apportent un diagnostic, le parent joue un rôle crucial. Est-ce qu’il y a des choses sur lesquelles l’entourage peut porter attention?

C’est même fondamental mais ce n’est pas toujours aisé. Les patients qui arrivent en consultation, c’est souvent suite au questionnement des parents ou de l’entourage proche de l’enfant, familial ou scolaire. Et tout dépend toujours de la sévérité de l’autisme. Fatalement, les formes sévères, on va plus facilement les mettre en évidence en bas âge, vers 2-3 ans; tandis que les formes moindres, on les verra plus à l’adolescence, voire à l’âge adulte.

Mais, non, il n’y a pas de signes pathognomoniques, donc il n’y a pas un signe qui permette de faire le diagnostic. Un enfant qui ne regarde pas dans les yeux, ça peut se trouver dans plein de troubles différents, même dans une timidité excessive. C’est un ensemble de signes et symptômes, de par son caractère envahissant et parce qu’il amène un dysfonctionnement, qui va permettre de poser le diagnostic d’autisme.

"Il faut prendre le fonctionnement de l’enfant dans sa globalité pour offrir une prise en charge adaptée au profil." ©EdA Philippe Labeye

Plus tôt le trouble est décelé, meilleure sera la prise en charge?

Pas nécessairement. Poser un diagnostic précoce est déjà compliqué donc on fera des réévaluations au fil du temps. D’autre part, vu le nombre de comorbidités, il faut faire un bilan fonctionnel étendu pour savoir comment prendre l’enfant en charge. Ce n’est pas tout de se dire que l’enfant est autiste et le prendre en charge dans une filière de rééducation adaptée, si l’enfant n’est pas disponible tellement il a des troubles du comportement, ça ne va jamais marcher. Il faut prendre le fonctionnement de l’enfant dans sa globalité pour offrir une prise en charge adaptée au profil.

De manière générale, on essaye, dans un premier temps, de maintenir l’enfant dans un cursus normal que ce soit pour la scolarité ou la petite enfance, moyennant des aménagements ou des rééducations (logopédie, psychomotricité relationnelle…) mais dans les formes sévères, certains patients ne sont pas adaptés pour ce genre d’enseignement, qui va les paralyser, donc il faut proposer une alternative, comme un centre thérapeutique ou un accompagnement comportemental intensif.

Il n’y a pas de traitement pour l’autisme?

Non, c’est surtout un accompagnement de l’enfant et de son entourage; et un traitement éventuel pour les comorbidités qui sont souvent plus nuisibles que le fonctionnement autistique en tant que tel. Non, il n’y a pas de cachet miracle. On peut donner des médicaments mais ils agiront sur les comorbidités et ils se veulent transitoires, le temps qu’on aménage l’environnement du patient.

« Les films, la plupart du temps, mettent en exergue l’autisme de haut niveau »

Pour les parents ou l’entourage, le regard des autres sur l’enfant autiste en crise peut blesser. Dur, dur de faire changer les mentalités?

Le raccourci, dans la tête de la plupart des personnes quand on voit un enfant se jeter à terre ou être en crise, c’est de penser que c’est un manque d’éducation or c’est rarement le cas, que ce soit pour les patients avec un autisme ou avec d’autres problèmes de santé d’ordre développemental. Donc, oui, c’est très compliqué pour les parents car ils doivent d’une part manager l’enfant; et de l’autre, subir le regard des autres. Le parent, d’un côté, va se demander pourquoi son enfant est en crise, ce qui a pu déclencher la crise; et de l’autre, il y a ce côté jugeant auquel il sera confronté.

"Je dirais que c’est une approche comme une autre pour en parler mais il y a peu de films ou de séries sur les neurotypiques par exemple." ©EdA Philippe Labeye

Le trouble est mis sous le feu des projecteurs dans des films ou des séries, comme dans « Good doctor » par exemple. Cette « médiatisation », cette visibilité à l’écran, elle est bénéfique?

C’est un peu compliqué. On dit qu’il y a autant d’autismes différents que de patients autistes. On est sur un spectre où chaque personne est différente, unique, de par son fonctionnement autistique et de par sa constellation de comorbidités. Les films, la plupart du temps, mettent en exergue l’autisme de haut niveau ou un autiste d’intelligence normale mais avec des compétences particulières ou des pics d’habilité spécifiques qui rendent le personnage intrigant et attirant d’une certaine manière. Mais c’est loin d’être la majorité des patients autistes. Donc je dirais que c’est une approche comme une autre pour en parler mais il y a peu de films ou de séries sur les neurotypiques par exemple.

Dernièrement, j’ai vu Bullet train où il y a un acteur qui joue un autiste de haut niveau mais avec un trait de comportement particulier, qui m’a fait sourire, mais sans qu’on soit dans de l’autisme profond ou trop « stéréotypé ». Dans Rain man, là c’est le cas, c’est très stéréotypé, même peut-être trop.

Pour le bien-être de l’enfant, malgré le regard d’autrui, les crises éventuelles, faut-il privilégier le maintien dans un quotidien « normal »?

Il faut offrir à l’enfant une stimulation adéquate, en fonction de son profil. D’où l’idée de le maintenir dans l’enseignement traditionnel, dans les crèches, moyennant certains aménagements, et pour peu que le comportement de l’enfant soit approprié et ne paralyse pas le fonctionnement de toute la classe. Le patient autiste va beaucoup observer son entourage. Même s’il ne regarde pas directement dans les yeux, il regarde ce qui se passe autour de lui et il va absorber progressivement les codes sociaux, de communication, qu’il va lui-même replacer par après et donc, ça va permettre une certaine intégration. C’est la même chose sur le pan du langage. Souvent, les patients autistes ont des difficultés avec le langage, mais ils vont écouter ce qui se passe autour d’eux et vont lâcher un peu de manière stéréotypée certains mots, certaines phrases, et, progressivement, ces mots, ces phrases vont bien se mettre et ça va permettre de développer une forme de communication verbale. Le fait d’avoir une stimulation où l’enfant voit comment les autres camarades jouent, communiquent, c’est intéressant.

Quand ça se passe bien, j’essaie donc de le privilégier. D’autant que si ça ne va pas, les possibilités de prise en charge en centres adaptés, en centres thérapeutiques sont assez limitées en Belgique. On a un «pas le choix» qui est présent. Si les aménagements dans l’enseignement traditionnel ne fonctionnent pas, il y a toujours la possibilité, avant d’aller vers des centres, d’aller vers les écoles spécialisées.

À côté de l’enseignement, on a aussi tout le pan des rééducations qui peuvent être isolées (logopédie, psychomotricité…) ou pluridisciplinaires dans les centres adaptés, avec toute une équipe qui accompagne, de manière plus ou moins intensive. Ce sont des rééducations sur deux jours par semaine minimum mais ça peut être beaucoup plus intense, selon ce qu’on veut travailler, sans trop empiéter sur la scolarité. Il faut trouver le bon équilibre.

Un service d’accueil spécifique à la Citadelle : « Un modèle assez novateur en Belgique »

L’hôpital de la Citadelle, à Liège, propose depuis peu un encadrement spécifique pour les enfants autistes et leurs proches. En quoi consiste-t-il?

On a lancé ça en septembre dernier. On cible une partie de la population autistique, à savoir les autistes sévères ou ceux avec de gros troubles du comportement. Le but étant d’éviter les crises ou les débordements comportementaux et donc d’éviter ce regard jugeant dont on parlait quand on se rend chez le médecin. L’idée, c’est d’avoir un itinéraire bis pour ces patients quand ils viennent à l’hôpital, pour mieux les accompagner. Il y a une préparation en amont sur le profil du patient, ce qu’il aime faire ou pas, pour éviter tout ce qui pourrait le déranger (lumière trop intense, trop de bruit, des odeurs bizarres…). On a donc mis en place une salle d’attente adaptée pour limiter les troubles sensoriels, avec des jeux adaptés. Un endroit pour attendre sereinement, le temps d’enchaîner les différentes consultations médicales indispensables.

On sensibilise vraiment à tout ce qui est médical et paramédical pour faire en sorte que l’accès aux soins soit possible. En général, en pédiatrie, ça se passe bien mais tout ce qui est dentisterie, ORL, ophtalmologie, c’est plus difficile car plus invasif pour l’enfant. On va regarder dans la bouche, dans les oreilles… Et ça, c’est plus compliqué quand il y a un trouble autistique. Si c’est trop difficile, on peut faire certains examens sous anesthésie.

"L’idée, c’est d’avoir ce modèle de base, de le faire tourner, et de le proposer ailleurs." ©EdA Philippe Labeye

Donc, tout le monde ne vient pas frapper à la porte de ce service spécialisé?

Non, c’est vraiment pour les patients avec de grosses difficultés comportementales, des autistes sévères ou les autistes déficients.

Quelle est la force de votre prise en charge?

Un accès aux soins, à tout le monde, égalitaire. Et on agit vraiment sur l’environnement, avec les prestataires de soins.

Ce nouveau service porte un nom spécial?

(rires) Pas encore. Mais le but, c’est de créer un label «TSA friendly». Il est intégré dans le service «Welcome» de la Citadelle, qui se charge de l’accueil des personnes à besoins spécifiques. Il est vraiment le fruit d’une collaboration entre le service «Welcome», le Centre de ressources autisme de Liège et le service Susa (NDLR : le Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme) qui s’occupe notamment d’avoir une équipe mobile pour les autistes sévères.

Depuis le lancement de cet accueil, 85 patients autistes ont été pris en charge. Ça va aller crescendo?

C’est probablement ce qui va se passer. Maintenant, comme c’est quelque chose d’assez novateur en Belgique, l’idée est de voir ce qui marche ou pas, quels sont les freins, les bénéfices, pour officialiser ce fameux label «TSA friendly» afin de proposer le transfert de notre modèle dans les autres institutions hospitalières. L’idée, c’est d’avoir ce modèle de base, de le faire tourner, et de le proposer ailleurs car on ne saura pas absorber l’entièreté des demandes.