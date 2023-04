Depuis l’annonce de la direction de Delhaize, le 7 mars dernier, de faire passer sous franchise l’ensemble des 128 magasins de la chaîne de supermarché, les travailleurs sont en colère et le montrent autant qu’ils le peuvent. Comme ce samedi au Delhaize de Heusy où plusieurs dizaines de travailleurs et syndiqués de la CSC ont manifesté leur mécontentement en sensibilisant les clients à ne pas venir faire leurs courses dans le magasin au lion. "On n’empêche pas les clients de rentrer et c’est important de le dire, explique Philippe Starck, le délégué CNE Delhaize à Verviers. Le client est libre de faire ce qu’il veut. Mais on se rend compte que les clients nous soutiennent globalement. On a vu un bon nombre de personnes qui venaient et qui repartaient tout de suite. "

Des actions qui ont quelque peu évolué au fil du temps en passant de la fermeture de magasins à des opérations de sensibilisation. "Il faut que nous trouvions de nouvelles possibilités d’actions pour nous faire entendre pour la simple raison que dès que nous faisons une action de grève, c’est mal perçu. Et la direction ne chipote plus en nous envoyant les huissiers ainsi que la police. Cela devient très compliqué pour nous de manifester sous contrainte d’huissiers et d’astreintes de 1000€ par personne et par jour. Aujourd’hui, nous sommes au tout, sur la journée, avec 150 personnes présentes. Et nous nous regroupons pour sensibiliser la clientèle des magasins. Il a été choisi le Delhaize de Heusy ce samedi tout simplement car c’est le magasin qui fait le plus gros chiffre d’affaires dans la province de Liège."

Enfin, tant qu’aucune avancée n’est réalisée dans ce conflit, "nous continuerons les actions. Nous en avons déjà imaginé et nous ne lâcherons pas. Je peux vous dire que c’est loin d’être fini et d’autres actions sont prévues dans la région."