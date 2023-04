Émeutes de 2018 à Verviers :Fofana définitivement condamné à 300 heures

Le clan de ceux-ci avait attaqué celui de Fofana à coup de barre de fer. Le vingtenaire avait sorti un couteau et frappait tous azimuts.

Un homme courageux, Gaetano Sedici, s’était interposé pour éviter un massacre. Mal lui en a pris puisque Fofana lui a planté l’arme en plein cœur. Les frères Moussaoui avaient également été atteints de coups de couteau. Et deux autres plaignants encore, Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa, réclamaient réparation.

Aucune intention d’homicide

Le 13 décembre 2022, au terme d’un procès particulièrement houleux devant la cour d’assises de Liège, les jurés n’avaient retenu contre Fofana qu’un verdict de culpabilité pour un homicide involontaire, par défaut de prévoyance ou de précaution. Il n’y avait donc eu, dans son geste, aucune intention homicide. Dans l’esprit du jury, le principal accusé du procès avait eu fort à faire avec son couteau face à des adversaires armés de barres de fer et il a malencontreusement planté sa lame dans le cœur de Gaetano Sedici.

Par contre, il était acquitté des coups et blessures sur Addarsi et Chouaa, armés de barres en acier. Comme l’avaient plaidé les avocats de la défense, Fofana avait agi en état de légitime défense.

Pour le procureur général, Fofana aurait dû être reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Le jury est allé beaucoup plus loin.

Les frères Moussaoui également condamnés

Les deux frères étaient également accusés dans ce procès. Ils devaient répondre de coups, de violation de domicile et de port d’armes prohibées. Mohamed Moussaoui en a été reconnu coupable et il a écopé 37 mois de prison ferme, la cour et le jury estimant qu’il avait joué un rôle moteur dans le soulèvement de tout le quartier.

Son frère a écopé d’une peine de 100 heures de travail. Le jour du verdict, nous étions donc le 14 décembre 2022.

Pourvoi en cassation d’Addarsi

Satisfaits de cette décision, Fofana et les frères Moussaoui se sont bien gardés de se pourvoir en cassation. Par contre, Illyas Addarsi, défendu par Mes Guy Uerlings et Sandra Berbuto, n’a pas admis ce verdict, estimant avoir été grièvement blessé par les coups de couteau portés par le principal accusé. Ses conseils ont donc saisi la plus haute juridiction du Royaume.

Mais aucun de leurs arguments n’a été accueilli.

Cette affaire est donc pliée et les décisions de la cour d’assises de Liège sont définitives.